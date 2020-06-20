Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde verilen bilgiye göre Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 4 takım halinde çift kale maç oynadı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Kasımpaşa hazırlıkları bugün tamamlanacak ve takım tesislerde kampa girecek. Kanarya kazanıp, Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek istiyor.