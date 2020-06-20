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20 Haziran 2020, Cumartesi
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'nin mesaisi sürüyor

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mesaisi sürüyor

, 'in 28. haftasında ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde verilen bilgiye göre 'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından 4 takım halinde çift kale maç oynadı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. hazırlıkları bugün tamamlanacak ve takım tesislerde kampa girecek. Kanarya kazanıp, Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek istiyor.

  1. 20.6.2020
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