Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi tamamlandı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın 18.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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