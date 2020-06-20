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20 Haziran 2020, Cumartesi
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'de maçı mesaisi tamamlandı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi tamamlandı

, 'in 28. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

'in 28'inci haftasında yarın 18.30'da 'ya konuk olacak olan , hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 20.06.2020
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