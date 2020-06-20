Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı mesaisi tamamlandı

Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın 18.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.