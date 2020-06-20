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20 Haziran 2020, Cumartesi
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ve Efes finalde

Fenerbahçe ve Efes finalde

'nde Beko ve 'le birlikte Alba, Kızılyıldız, CSKA , ve Kaunas finale kaldı.

Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Beko ve 'le birlikte Alba, Kızılyıldız, CSKA , ve Kaunas finale kaldı. ve ULEB 'ndaki 42 kulüp arasında gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımları ödüllendirilecek. Altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, THY Avrupa Ligi tarafından temmuz ayı içerisinde açıklanacak.

  1. 20.6.2020
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