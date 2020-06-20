Fenerbahçe ve Efes finalde

Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le birlikte Alba, Kızılyıldız, CSKA Moskova, Valencia ve Kaunas finale kaldı. THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki 42 kulüp arasında gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımları ödüllendirilecek. Altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, THY Avrupa Ligi tarafından temmuz ayı içerisinde açıklanacak.