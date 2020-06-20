Fenerbahçe ve Efes finalde
Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le birlikte Alba, Kızılyıldız, CSKA Moskova, Valencia ve Kaunas finale kaldı.
Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le birlikte Alba, Kızılyıldız, CSKA Moskova, Valencia ve Kaunas finale kaldı. THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndaki 42 kulüp arasında gerçekleştirilen etkinlikte Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımları ödüllendirilecek. Altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, THY Avrupa Ligi tarafından temmuz ayı içerisinde açıklanacak.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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