Fenerbahçe Gökhan ve Caner transferini bitiriyor! İşte anlaşmanın detayları

Sarı-lacivertli takım için transferde flaş bir iddia geldi. Yönetimin, bir süredir görüştüğü iki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşma sağladığı belirtildi. Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre anlaşma 1 sezonluk olacak. Beşiktaş'la kontratları biten iki oyuncunun da yıllık 1'er milyon euro kazanacakları kaydedildi. Fenerbahçe'nin Caner ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken, Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı ileri sürüldü. Gökhan 2007-16 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 339 maçta 12 gol+52 asist üretti. Caner ise 2010-16 arası 213 maça çıkıp 16 gol+48 asiste imza attı.