Fenerbahçe Gökhan ve Caner transferini bitiriyor! İşte anlaşmanın detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Gökhan ve Caner transferini bitiriyor! İşte anlaşmanın detayları

Gökhan ve Caner transferini bitiriyor! İşte anlaşmanın detayları

Fenerbahçe Gökhan ve Caner transferini bitiriyor! İşte anlaşmanın detayları

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam eden iki imzada sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler eski yıldızları ve 'in transferini bitirmeye artık çok yakın. İşte sözleşmenin detayları...

Sarı-lacivertli takım için transferde flaş bir iddia geldi. Yönetimin, bir süredir görüştüğü iki eski oyuncusu ve ile anlaşma sağladığı belirtildi. Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre anlaşma 1 sezonluk olacak. 'la kontratları biten iki oyuncunun da yıllık 1'er milyon euro kazanacakları kaydedildi. 'nin Caner ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken, Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı ileri sürüldü. Gökhan 2007-16 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 339 maçta 12 gol+52 asist üretti. Caner ise 2010-16 arası 213 maça çıkıp 16 gol+48 asiste imza attı.

  1. 20.6.2020
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