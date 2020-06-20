Fenerbahçe Gökhan ve Caner transferini bitiriyor! İşte anlaşmanın detayları
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe iki imzada sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler eski yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in transferini bitirmeye artık çok yakın. İşte sözleşmenin detayları...
Sarı-lacivertli takım için transferde flaş bir iddia geldi. Yönetimin, bir süredir görüştüğü iki eski oyuncusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile anlaşma sağladığı belirtildi. Vuvuzela Sports'ta yer alan habere göre anlaşma 1 sezonluk olacak. Beşiktaş'la kontratları biten iki oyuncunun da yıllık 1'er milyon euro kazanacakları kaydedildi. Fenerbahçe'nin Caner ile 1 sezonluk anlaşmaya vardığı aktarılırken, Gökhan Gönül ile ise 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı ileri sürüldü. Gökhan 2007-16 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 339 maçta 12 gol+52 asist üretti. Caner ise 2010-16 arası 213 maça çıkıp 16 gol+48 asiste imza attı.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Gökhan ve Caner transferini bitiriyor! İşte anlaşmanın detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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