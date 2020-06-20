Emre yine taktik verdi
Trabzonspor maçında kulübede çift sarıdan kırmızı kart görerek tribüne çıkan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu dünkü idmanda yer alırken, takıma yine taktik verdiği görüldü.
Trabzonspor maçında kulübede çift sarıdan kırmızı kart görerek tribüne çıkan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu dünkü idmanda yer alırken, takıma yine taktik verdiği görüldü. Çift kalede de oynayan Emre dışında geçici sorumlu Tahir Karapınar ve antrenör Marco Aurelio da takımın başında bulundular.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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