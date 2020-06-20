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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Emre yine taktik verdi

Emre yine taktik verdi

maçında kulübede çift sarıdan görerek tribüne çıkan , karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu dünkü idmanda yer alırken, takıma yine taktik verdiği görüldü.

maçında kulübede çift sarıdan görerek tribüne çıkan , karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu dünkü idmanda yer alırken, takıma yine taktik verdiği görüldü. Çift kalede de oynayan Emre dışında geçici sorumlu ve antrenör Marco Aurelio da takımın başında bulundular.

  1. 20.6.2020
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