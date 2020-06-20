Emre yine taktik verdi

Trabzonspor maçında kulübede çift sarıdan kırmızı kart görerek tribüne çıkan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcu dünkü idmanda yer alırken, takıma yine taktik verdiği görüldü. Çift kalede de oynayan Emre dışında geçici sorumlu Tahir Karapınar ve antrenör Marco Aurelio da takımın başında bulundular.