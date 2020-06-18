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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe TFF'den kırmızı kart ayarı! Emre Belözoğlu...

'den kırmızı kart ayarı! ...

TFF'den kırmızı kart ayarı! Emre Belözoğlu...

, 'nun Türkiye Kupası'nda ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kartı, resmi internet sitesinde direkt kırmızı kart olarak girdiği bilgiyi değiştirdi.

(), 'nun maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmesine rağmen resmi sitede direkt kırmızı kart ile cezalandırıldığı şeklinde girilen bilgiyi değiştirdi ve sarı-kırmızı karta çevirdi.

yarı final rövanş maçında , evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maça yedek olarak başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem 'a yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesine girilen müsabaka bilgilerinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyordu.

İHA'nın haberine göre TFF, bu yanlışlığı düzeltti ve Belözoğlu'nun kart kaydını sarı-kırmızı olarak değiştirdi.

  1. 18.06.2020
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