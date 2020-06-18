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18 Haziran 2020, Perşembe
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Kruse başka dünyada!

Kruse başka dünyada!

 ameliyatı olarak sezonu büyük ölçüde kapatan , hesabından dün yaptığı paylaşımla iyice şimşekleri üzerine çekti.

ameliyatı olarak sezonu büyük ölçüde kapatan , hesabından dün yaptığı paylaşımla iyice şimşekleri üzerine çekti. Kahvaltı sofrasını, "Babamdan bakım kahvaltısı" başlığı ile takipçileri ile paylaşan Panzer'e taraftarlardan çok sayıda tepki mesajı geldi.

  1. 18.6.2020
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