Kruse başka dünyada!

Apandisit ameliyatı olarak sezonu büyük ölçüde kapatan Max Kruse, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla iyice şimşekleri üzerine çekti. Kahvaltı sofrasını, "Babamdan bakım kahvaltısı" başlığı ile takipçileri ile paylaşan Panzer'e taraftarlardan çok sayıda tepki mesajı geldi.