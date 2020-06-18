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18 Haziran 2020, Perşembe
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Kaptan Emre: Böyle gitmez

Kaptan Emre: Böyle gitmez

Kulübede görerek tepki çeken kaptan , kupadan elenmenin sinirini maç sonu takım arkadaşlarından çıkardı.

Kulübede görerek tepki çeken kaptan , kupadan elenmenin sinirini maç sonu takım arkadaşlarından çıkardı. Tecrübeli oyuncunun, soyunma odasında, "Bu tablo bize yakışmıyor. Böyle gitmez, burası başka yerlere benzemez" diyerek oyunculara çıkıştığı öğrenildi.

  1. 18.6.2020
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