Kaptan Emre: Böyle gitmez
Kulübede kırmızı kart görerek tepki çeken kaptan Emre Belözoğlu, kupadan elenmenin sinirini maç sonu takım arkadaşlarından çıkardı.
Kulübede kırmızı kart görerek tepki çeken kaptan Emre Belözoğlu, kupadan elenmenin sinirini maç sonu takım arkadaşlarından çıkardı. Tecrübeli oyuncunun, soyunma odasında, "Bu tablo bize yakışmıyor. Böyle gitmez, burası başka yerlere benzemez" diyerek oyunculara çıkıştığı öğrenildi.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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