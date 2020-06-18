Kadro yenilenecek
Yönetim, transfer çalışmalarına hız verecek.
Başarısız geçen ikinci sezonun ardından sarı-lacivertli yönetimin, transfer döneminde takımın en az yarısını değiştirmesi bekleniyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geri dönecekleri konuşuluyor. Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'nin transferi için de şartlar zorlanacak. Teklifler alan Vedat Muriqi'nin ise 15-20 milyon euro civarında bonservis bedeli getirilmesi halinde gitmesine onay verilecek. Gelecek para ile 3 kaliteli yabancı oyuncu transfer edilecek.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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