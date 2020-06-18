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18 Haziran 2020, Perşembe
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Kadro yenilenecek

Kadro yenilenecek

Yönetim, çalışmalarına hız verecek.

Başarısız geçen ikinci sezonun ardından sarı-lacivertli yönetimin, döneminde takımın en az yarısını değiştirmesi bekleniyor. ve 'in geri dönecekleri konuşuluyor. 'den İrfan Can Kahveci'nin transferi için de şartlar zorlanacak. Teklifler alan Vedat Muriqi'nin ise 15-20 milyon euro civarında bonservis bedeli getirilmesi halinde gitmesine onay verilecek. Gelecek para ile 3 kaliteli yabancı oyuncu transfer edilecek.

  1. 18.6.2020
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