Gustavo: Yanlış kararların sonu
Trabzon karşısında takımın ayakta kalan ender isimlerinden Gustavo, üstü kapalı teknik heyet ve yönetimi eleştirdi.
Trabzon karşısında takımın ayakta kalan ender isimlerinden Gustavo, üstü kapalı teknik heyet ve yönetimi eleştirdi. Sambacı, "Neyin eksik olduğunu söylemek gerçekten zor. Sezon boyu verdiğimiz yanlış kararların sıkıntısını çektik saha içinde. Başkaları adına konuşmayı sevmem, kendi adıma kötü oynadım" dedi.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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