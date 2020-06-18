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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Gustavo: Yanlış kararların sonu

: Yanlış kararların sonu

Gustavo: Yanlış kararların sonu

 karşısında takımın ayakta kalan ender isimlerinden , üstü kapalı teknik heyet ve yönetimi eleştirdi.

karşısında takımın ayakta kalan ender isimlerinden , üstü kapalı teknik heyet ve yönetimi eleştirdi. Sambacı, "Neyin eksik olduğunu söylemek gerçekten zor. Sezon boyu verdiğimiz yanlış kararların sıkıntısını çektik saha içinde. Başkaları adına konuşmayı sevmem, kendi adıma kötü oynadım" dedi.

  1. 18.6.2020
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