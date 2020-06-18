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18 Haziran 2020, Perşembe
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'de hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

'a sahasında 3-1 yenilerek 'na veda eden 'de gözler yeniden 'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, Pazar günü oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'in 28. haftasında Pazar günü 'ya konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların idmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.

Dar alanda pas yaparak süren antrenmanın, bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

  1. 18.06.2020
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