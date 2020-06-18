Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'a sahasında 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Sarı-lacivertliler, 21 Haziran Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların idmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.
Dar alanda pas yaparak süren antrenmanın, bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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