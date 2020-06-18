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18 Haziran 2020, Perşembe
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kupaları da zor

Avrupa kupaları da zor

Kupadan elenen F.Bahçe'nin kupalarına katılması da tehlikeye girdi.

Kupadan elenen F.Bahçe'nin kupalarına katılması da tehlikeye girdi. Sarı-lacivertliler, 'i 4. sırada bitiremezse yeni sezonda Avrupa'da mücadele edemeyecek. 43 puanla 7. sırada bulunan Kanarya'nın bu hedefe ulaşabilmesi içinse son 7 haftada 50 puanlı G.Saray'ı geçmesi gerekiyor.

  1. 18.6.2020
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