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18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Ali Koç PFDK’da

’da

Ali Koç PFDK’da

, Kulübü Başkanı 'u () sevk etti.

, Kulübü Başkanı 'u () sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün ve başkan Ali Koç'un FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

  1. 18.6.2020
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