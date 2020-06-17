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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Son dakika: üyeliğinden istifa etti

Son dakika:Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Son dakika haberine göre; Başkanı , bugün Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Başkanı , sarı-lacivertli kulüpten ihraç edilmesi için 9 Haziran 2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilmişti. Sevk belgesini içeren mektup bugün eline ulaşan Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden Nihat Özdemir'e gönderilen mektupta, "Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz Salı günü saat 16:00'da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 49'uncu maddesinin 5'inci bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim" ifadeleri kullanıldı.

Nihat Özdemir'den ise Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım. Gereğinin yapılmasını rica ederim."

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 16:36
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