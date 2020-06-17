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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Kruse’ye geçmiş olsun

Kruse’ye geçmiş olsun

Sarı-lacivertli kulüp, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün resmi Twitter hesabından dün paylaşılan mesajda, "Apandisit ameliyatı geçiren futbolcumuz Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 17.6.2020
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