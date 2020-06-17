Emre Belözoğlu'dan Çakır'a: Allah’ından kork
Sörloth'un "Sus" işareti yaptığı Emre saha kenarında çıldırdı. Çift sarıdan atılınca hakem Cüneyt Çakır'a "Allah'ından kork" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Emre Belözoğlu oyuna girmeden maça damga vurdu. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 39 yaşındaki futbolcu, saha kenarında itiraz ederken Trabzonsporlu Sörloth kendisine "Sus" işareti yaptı ve İngilizce, "Biraz sessiz ol" dedi. Bunun üzerine Emre sarı kart yiyince çileden çıktı ve itirazlarını şiddetlendirdi. Sörloth'un da sarı kart görmesini isteyen Emre, saha kenarında sinirlerine hakim olamayınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, tecrübeli futbolcuyu 24'üncü dakikada çift sarı karttan soyunma odasına gönderdi. Kırmızı kartı gören Emre büyük bir şok yaşarken Çakır'a, "Allah'ından kork hoca" dedi. Emre'yi Volkan Demirel sakinleştirdi.
- 17.6.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Belözoğlu'dan Çakır'a: Allah’ından kork haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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