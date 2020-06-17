Emre Belözoğlu'dan Çakır'a: Allah’ından kork - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan Çakır'a: Allah’ından kork

'dan Çakır'a: ’ından kork

Emre Belözoğlu'dan Çakır'a: Allah’ından kork

Sörloth'un "Sus" işareti yaptığı Emre saha kenarında çıldırdı. Çift sarıdan atılınca hakem 'a "'ından kork" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oyuna girmeden maça damga vurdu. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 39 yaşındaki futbolcu, saha kenarında itiraz ederken Trabzonsporlu Sörloth kendisine "Sus" işareti yaptı ve İngilizce, "Biraz sessiz ol" dedi. Bunun üzerine Emre yiyince çileden çıktı ve itirazlarını şiddetlendirdi. Sörloth'un da sarı kart görmesini isteyen Emre, saha kenarında sinirlerine hakim olamayınca maçın hakemi , tecrübeli futbolcuyu 24'üncü dakikada çift sarı karttan soyunma odasına gönderdi. Kırmızı kartı gören Emre büyük bir şok yaşarken Çakır'a, "'ından kork hoca" dedi. Emre'yi sakinleştirdi.

  1. 17.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Belözoğlu'dan Çakır'a: Allah’ından kork haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA