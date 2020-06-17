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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Cezalı Ozan ’da

Cezalı Ozan PFDK’da

Salgın sonrası geçen cuma başlayan 'deki maçında gören , cezası nedeniyle dünkü mücadelede görev alamadı.

Salgın sonrası geçen cuma başlayan 'deki maçında gören , cezası nedeniyle dünkü mücadelede görev alamadı. maçının 14'üncü dakikasında rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle VAR'dan gelen görüntü üzerine kırmızı kartg ören Ozan, ayrıca Hukuk Kurulu tarafından 'ya sevk edildi.
  1. 17.6.2020
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