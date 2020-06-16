Obradovic İstanbul’da

Sözleşmesi sona eren F.Bahçe Beko Başantrenörü Obradovic, dün İstanbul'a geldi. Ülkesi Sırbistan'dan dönen tecrübeli çalıştırıcı, bugün başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardından Sırp hocanın kulüpteki geleceği belli olacak.