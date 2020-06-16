Obradovic İstanbul’da - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Obradovic İstanbul’da

Obradovic ’da

Obradovic İstanbul’da

Sözleşmesi sona eren F.Bahçe , dün 'a geldi. Ülkesi 'dan dönen tecrübeli çalıştırıcı, bugün başkan ile bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardından Sırp hocanın kulüpteki geleceği belli olacak.

Sözleşmesi sona eren F.Bahçe Beko Başantrenörü Obradovic, dün 'a geldi. Ülkesi 'dan dönen tecrübeli çalıştırıcı, bugün başkan ile bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardından Sırp hocanın kulüpteki geleceği belli olacak.

  1. 16.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obradovic İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA