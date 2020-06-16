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16 Haziran 2020, Salı
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Kruse’ye operasyon

Kruse’ye operasyon

Trabzon maçı öncesi Kanarya 2 eksikle sahaya çıkacak. Dün apandisit ameliyatı olan ile kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan bu akşam yoklar. Ali Koç, Kruse'nin ameliyatını açıklarken, "Beni de şaşırttı. Kendisi iyi durumda. Acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Trabzon maçı öncesi Kanarya 2 eksikle sahaya çıkacak. Dün apandisit ameliyatı olan ile kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan bu akşam yoklar. Ali Koç, Kruse'nin ameliyatını açıklarken, "Beni de şaşırttı. Kendisi iyi durumda. Acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

  1. 16.6.2020
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