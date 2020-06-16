Kruse’ye operasyon
Trabzon maçı öncesi Kanarya 2 eksikle sahaya çıkacak. Dün apandisit ameliyatı olan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan bu akşam yoklar. Ali Koç, Kruse'nin ameliyatını açıklarken, "Beni de şaşırttı. Kendisi iyi durumda. Acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
Trabzon maçı öncesi Kanarya 2 eksikle sahaya çıkacak. Dün apandisit ameliyatı olan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan bu akşam yoklar. Ali Koç, Kruse'nin ameliyatını açıklarken, "Beni de şaşırttı. Kendisi iyi durumda. Acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
- 16.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kruse’ye operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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