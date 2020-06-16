Kruse’ye operasyon

Trabzon maçı öncesi Kanarya 2 eksikle sahaya çıkacak. Dün apandisit ameliyatı olan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan bu akşam yoklar. Ali Koç, Kruse'nin ameliyatını açıklarken, "Beni de şaşırttı. Kendisi iyi durumda. Acil şifalar diliyorum" diye konuştu.