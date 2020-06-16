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16 Haziran 2020, Salı
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'nin imha planı hazır

Fenerbahçe'nin imha planı hazır

, bugün yine bir derbi klasiğini uygulayacak. Kanarya Trabzonspor’a karşı önde basıp, ilk dakikalarda gol arayacak.

Son sezonlarda hedeflerinin uzağında kalmasına rağmen büyük maçlardaki futboluyla adından söz ettiren , bugün de derbi klasiklerine yenisini eklemeye çalışacak. Ülker Stadı'nda koronavirüs kapsamları nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta rakibine ilk dakikalarda baskı kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk dakikalarda gol bulmanın hesaplarını yapıyor.

  1. 16.6.2020
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