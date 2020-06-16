Son dakika: Fenerbahçe'den transferde sürpriz atak! Isla'nın yerine Morozyuk - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe İlk görüşme gerçekleşti... Yeni sağ bek Süper Lig'den!

'den transferde sürpriz atak! Isla'nın yerine...

Fenerbahçe'den transferde sürpriz atak! Isla'nın yerine...

'de son dakika transfer haberi... Mauricio Isla ile yollarını ayırmasının ardından bir sağ bek arayışına giren Kanarya, rotasını Süper Lig'e çevirdi... Uzundurukan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin, Rizespor ile transfer için temas kurduğunu belirtti. İşte detaylar...

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan , mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Sarı lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürürken, bunlardan biri de sağ bek pozisyonnu için oldu.

Kısa süre önce Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını resmi hesaplarından açıklayan Kanarya, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

"FENERBAHÇE MOROZYUK İÇİN GÖRÜŞTÜ"
Uzundurukan, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da Ukrayna'dan geldi… sarı-lacivertlilerin Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Morozyuk'u almak için kulübüyle temas kurduğu iddia edildi."

, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 16:50
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