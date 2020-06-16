Fenerbahçe'den transferde sürpriz atak! Isla'nın yerine...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Mauricio Isla ile yollarını ayırmasının ardından bir sağ bek arayışına giren Kanarya, rotasını Süper Lig'e çevirdi... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin, Rizespor ile transfer için temas kurduğunu belirtti. İşte detaylar...
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
Sarı lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürürken, bunlardan biri de sağ bek pozisyonnu için oldu.
Kısa süre önce Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını resmi hesaplarından açıklayan Kanarya, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
"FENERBAHÇE MOROZYUK İÇİN GÖRÜŞTÜ"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da Ukrayna'dan geldi… sarı-lacivertlilerin Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Morozyuk'u almak için kulübüyle temas kurduğu iddia edildi."
Morozyuk, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol 1 asistle oynadı.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 16:50
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den transferde sürpriz atak! Isla'nın yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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