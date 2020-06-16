Fenerbahçe'de gözler Muriqi’te!
Kayseri maçına yedek başlayan Kosovalı yıldız, bugün 11'deki yerini alacak, F.Bahçe'nin en büyük kozu olacak.
Sakatlığının ardından Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçında riske edilmeyen Vedat Muriç, kupada Trabzonspor'a karşı sahada olacak. Teknik direktör Tahir Karapınar'ın ilk 11'de oynatacağı Kosovalı yıldız, Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Bu sezon attığı gollerle ligde sarı-lacivertlilere kritik puanlar kazandıran dev forvet, "Trabzonspor karşısında bizi finale çıkaracak skoru bulacağız. İşimez kolay olmayacak ama turu geçen taraf biz olacağız" iddiasında bulundu.
- 16.6.2020
- Emre Bol: Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde görmek istemiyorum
- Emre Bol: Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa Fenerbahçe'yi silindir gibi ezer geçer
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera'nın sakatlığı takımı etkiledi
- Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi!
- Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır! İşte son idmandan kareler
- Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! "Kalbimdeki takım..."
- Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray...
- Adil Rami'den itiraflar! "Balotelli beni aradı ve..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de gözler Muriqi’te! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.