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16 Haziran 2020, Salı
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'de gözler Muriqi’te!

Fenerbahçe'de gözler Muriqi’te!

maçına yedek başlayan Kosovalı yıldız, bugün 11'deki yerini alacak, F.Bahçe'nin en büyük kozu olacak.

Sakatlığının ardından 'de oynanan maçında riske edilmeyen Vedat Muriç, kupada 'a karşı sahada olacak. Teknik direktör 'ın ilk 11'de oynatacağı Kosovalı yıldız, 'nin en büyük kozu olacak. Bu sezon attığı gollerle ligde sarı-lacivertlilere kritik puanlar kazandıran dev forvet, "Trabzonspor karşısında bizi finale çıkaracak skoru bulacağız. İşimez kolay olmayacak ama turu geçen taraf biz olacağız" iddiasında bulundu.

  1. 16.6.2020
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