Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV canlı yayınında konuştu. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 ay süren yeni hoca arayışlarına değinen Koç, flaş itiraflarda bulundu.

Teknik ekipte yapılan değişikliklerle ve transfer gündemiyle ilgili Ali Koç, "Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var, onu da söyleyeyim. Son 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı, içiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki planlamamız hem altyapıda, hem üst yapıda farklı. 2-3 tane direkt kadroda oynayabilecek isme odaklanıyoruz, aynı zamanda gençlere de odaklanıyoruz." dedi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN FLAŞ İTİRAF!

Takım için düşünülen teknik direktörün sezon sonunda gelebileceğini söyleyen sarı-lacivertli yönetici, "Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık. Bir hocayı çok arzuladık, takımı iyi inceledi ama EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle, neredeyse sonuçlandıracağımız görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldık. Arzum, 8 haftalık sürede hocanın gelmesi ve planlama yapması ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonuna gelebiliyor." ifadelerini kullandı.