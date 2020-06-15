Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşık 3 aylık teknik direktör arayışının ardından 8 haftalığına Tahir Karapınar'la anlaşılmasıyla ilgili, "Arzum, 8 haftalık sürede hocanın gelmesi ve planlama yapması ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonuna gelebiliyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV canlı yayınında konuştu. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 ay süren yeni hoca arayışlarına değinen Koç, flaş itiraflarda bulundu.
Teknik ekipte yapılan değişikliklerle ve transfer gündemiyle ilgili Ali Koç, "Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var, onu da söyleyeyim. Son 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı, içiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki planlamamız hem altyapıda, hem üst yapıda farklı. 2-3 tane direkt kadroda oynayabilecek isme odaklanıyoruz, aynı zamanda gençlere de odaklanıyoruz." dedi.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN FLAŞ İTİRAF!
Takım için düşünülen teknik direktörün sezon sonunda gelebileceğini söyleyen sarı-lacivertli yönetici, "Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık. Bir hocayı çok arzuladık, takımı iyi inceledi ama EURO 2020'nin ertelenmesi nedeniyle, neredeyse sonuçlandıracağımız görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldık. Arzum, 8 haftalık sürede hocanın gelmesi ve planlama yapması ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonuna gelebiliyor." ifadelerini kullandı.
- 15.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 00:05
- Emre Bol: Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde görmek istemiyorum
- Emre Bol: Trabzonspor lig maçındaki gibi oynarsa Fenerbahçe'yi silindir gibi ezer geçer
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Trabzonspor'a coşkulu uğurlama! İşte o anlar
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Muslera'nın sakatlığı takımı etkiledi
- Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır! İşte son idmandan kareler
- Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! "Kalbimdeki takım..."
- Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray...
- Adil Rami'den itiraflar! "Balotelli beni aradı ve..."
- Son dakika corona virüsü haberleri: 6 il için kritik corona uyarısı! Anons...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.