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15 Haziran 2020, Pazartesi
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yapıldı

Devir teslim yapıldı

Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen için dün töreni gerçekleştirildi.

Dereağzı'ndaki törene yöneticiler Selahattin Baki ve Danabaş da katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan , "F.Bahçe'nin ne kadar büyük ve özel bir camia olduğunu tekrar gördüm. Böyle vedalaşma töreni başka kulüplerde yapılmaz" dedi.

  1. 15.6.2020
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