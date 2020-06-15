Devir teslim yapıldı
Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar için dün devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Dereağzı'ndaki törene yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Tahir Karapınar, "F.Bahçe'nin ne kadar büyük ve özel bir camia olduğunu tekrar gördüm. Böyle vedalaşma töreni başka kulüplerde yapılmaz" dedi.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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