Devir teslim yapıldı

Dereağzı'ndaki törene yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Tahir Karapınar, "F.Bahçe'nin ne kadar büyük ve özel bir camia olduğunu tekrar gördüm. Böyle vedalaşma töreni başka kulüplerde yapılmaz" dedi.