Fenerbahçe'nin istediği Eduardo'ya sürpriz teklif! 2 aylık imza...

Fenerbahçe'nin gelecek sezon 10 numaralı formayı emanet edeceği iddia edilen Brezilyalı yıldız Carlos Eduardo için ilginç bir gelişme yaşandı.

Arabistan basınında konu ile ilgili yer alan haberde, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Suudi Ligi'nin yeniden başlaması sebebiyle kulübü, oyuncunun gitmek istemesine karşın bir sürprize imza atacak.

'2 AY DAHA KAL'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Ahli, Carlos Eduardo'ya 2 aylık sözleşme teklif edecek ve Suudi Ligi'nin sonuna dek takımıyla beraber sahaya çıkması istenecek.

Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 maça çıkmış 14 gol 1 asist üretmişti.