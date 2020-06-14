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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin istediği Eduardo'ya sürpriz teklif! 2 ay...

'nin istediği Eduardo'ya sürpriz teklif! 2 aylık imza...

Fenerbahçe'nin istediği Eduardo'ya sürpriz teklif! 2 aylık imza...

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek 'nun, ile anlaşma noktasına geldiği basına yansırken, Al Ahli yönetiminden konu ile ilgili ilginç bir çıkış geliyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin gelecek sezon 10 numaralı formayı emanet edeceği iddia edilen Brezilyalı yıldız için ilginç bir gelişme yaşandı.

Arabistan basınında konu ile ilgili yer alan haberde, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Suudi Ligi'nin yeniden başlaması sebebiyle kulübü, oyuncunun gitmek istemesine karşın bir sürprize imza atacak.

'2 AY DAHA KAL'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre , Carlos Eduardo'ya 2 aylık sözleşme teklif edecek ve Suudi Ligi'nin sonuna dek takımıyla beraber sahaya çıkması istenecek.

Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 maça çıkmış 14 gol 1 asist üretmişti.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 18:11
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