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14 Haziran 2020, Pazar
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'de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

, yarı final rövanşında salı günü oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra 'nde gerçekleştirilen antrenmanı yöneticiler ve Danabaş da takip etti.

yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü 'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyeleri Danabaş ve 'nin de izlediği belirtildi.

'de Hes Kablo Kayserispor'a karşı ilk 11'de görev alan futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.

  1. 14.06.2020
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