Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında salı günü oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 16 Haziran Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği belirtildi.
Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor'a karşı ilk 11'de görev alan futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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