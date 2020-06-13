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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Silva'dan F.Bahçelileri sevindiren sözler!

'dan Fenerbahçelileri sevindiren sözler!

Thiago Silva'dan Fenerbahçelileri sevindiren sözler!

Saint-Germain'le sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatılmayacak olan , bir süredir 'nin de gündemindeydi. Ülkesinde, geleceğine dair açıklamalarda bulunan tecrübeli defans oyuncusu, 'ya dönmeyeceğini ve kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi ile sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı defans oyuncusu 'nın mukavelesinin uzatılmayacağı ifade edilmişti. Tecrübeli futbolcunun seçeneklerinden birinin de ülkesi 'ya dönüp, Fluminense forması giymek olduğu kaydedilmişti.

Corona virüsü nedeniyle halen 'ya dönmeyen Silva, eşiyle ülkesinde katıldığı bir Instagram canlı yayınında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var" ifadelerini kullandı.

, Milan ve Everton gibi takımların listesinde bulunan Thiago Silva, 2006-2008 yılları arasında Fluminense forması giydikten sonra Milan'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu 2012'den beri PSG'de kariyerini sürdürüyor.


  1. 13.06.2020
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