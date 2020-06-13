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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Ne yaptın Ozan!

Ne yaptın Ozan!

'nin genç yıldızı , dün gecenin en çok konuşulan ismi oldu. karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Ozan, henüz 10. saniyede net bir gol fırsatından yararlanamazken, kısa süre içinde de kızardı!

'nin genç yıldızı , dün gecenin en çok konuşulan ismi oldu. karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Ozan, henüz 10. saniyede net bir gol fırsatından yararlanamazken, kısa süre içinde de kızardı! Rakibine yaptığı müdahalenin ardından önce sarı kart gören Ozan, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 13. dakikada takımını eksik bırakan 25 yaşındaki futbolcunun itirazları hakem Atilla Karaoğlan'ın kararını değiştirmedi. Direkt gören Ozan Tufan, 16 Haziran'da ile oynanacak yarı final rövanş maçında da forma giyemeyecek. Bu arada Ozan, bu sezon ikinci kez kızardı.

HEDEF ADAM!
Ozan Tufan'ın 13. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalması sosyal medyada da çok konuşuldu. Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı hakemin kararını ağır bulurken, bir bölümü de Ozan için eleştiriler yaptı.

  1. 13.6.2020
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