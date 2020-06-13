Keskin nişancı!

Süper Lig'de tam 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçe'de dün akşamın başarılı ismi tartışmasız Luiz Gustavo Dias'dı. Brezilyalı yıldız futbolcu, 90 dakika boyunca müthiş mücadele ederken, attığı golle de sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandırdı. Sahada basmadık yer bırakmayan ve oyunun iki yönünü kullanan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında da sert bir şutunda direğe takılmıştı.

LUNG ÇARESİZ KALDI

Vedat Muriç'in 87. dakikadaki penaltıdan attığı eşitlik golünün bir dakika sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Sambacı, Kayseripor ağlarına öyle bir füze yolladı ki, Silviu Lung'u çaresiz bıraktı. Süper Lig'deki 3 golünü de ceza sahası dışından atan Luiz Gustavo, istatistikleriyle de öne çıktı. Yüzde 95.6 pas isabetiyle oynayan yıldız futbolcu, 10 ikili mücadelenin yalnızca 3'ünü kaybetti, 7'sinden üstün ayrıldı.

ANONS BİTMEDEN İKİNCİ GOL GELDİ!

Gustavo'nun galibiyeti getiren golü sosyal medyada da konuşuldu. Vedat Muriç'in eşitlik golünün anonsu yapılırken, fileleri havalandıran Sambacı, övgü dolu sözler aldı.