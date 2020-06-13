Keskin nişancı!
Ülker Stadı’nda gecenin adamı Luiz Gustavo’ydu. 90 dakika boyunca müthiş mücadele eden Brezilyalı, 88’deki füzesiyle de F.Bahçe’ye 3 puan kazandırdı.
Süper Lig'de tam 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçe'de dün akşamın başarılı ismi tartışmasız Luiz Gustavo Dias'dı. Brezilyalı yıldız futbolcu, 90 dakika boyunca müthiş mücadele ederken, attığı golle de sarı-lacivertlilere 3 puanı kazandırdı. Sahada basmadık yer bırakmayan ve oyunun iki yönünü kullanan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında da sert bir şutunda direğe takılmıştı.
LUNG ÇARESİZ KALDI
Vedat Muriç'in 87. dakikadaki penaltıdan attığı eşitlik golünün bir dakika sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Sambacı, Kayseripor ağlarına öyle bir füze yolladı ki, Silviu Lung'u çaresiz bıraktı. Süper Lig'deki 3 golünü de ceza sahası dışından atan Luiz Gustavo, istatistikleriyle de öne çıktı. Yüzde 95.6 pas isabetiyle oynayan yıldız futbolcu, 10 ikili mücadelenin yalnızca 3'ünü kaybetti, 7'sinden üstün ayrıldı.
ANONS BİTMEDEN İKİNCİ GOL GELDİ!
Gustavo'nun galibiyeti getiren golü sosyal medyada da konuşuldu. Vedat Muriç'in eşitlik golünün anonsu yapılırken, fileleri havalandıran Sambacı, övgü dolu sözler aldı.
- 13.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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