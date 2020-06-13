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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Eski yıldızdan flaş hamle! Geri mi dönüyor?

Josef de 'dan flaş hamle! Geri mi dönüyor?

Josef de Souza'dan flaş hamle! Geri mi dönüyor?

Yeni sezonda yepyeni bir oyuncu grubu kuracak olan 'de harekatı sürüyor. Şampiyon bir kadro kurmak için temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler için eski yıldızı Josef de 'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Josef de , 'nin 2-1 kazandığı maçının ardından Twitter hesabından "Game over" mesajını paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu mesaja "Fenerbahçe'ye geri dön, Gustavo - Josef hayali kuralım" şeklinde yorumlar yaptı. Brezilyalı futbolcunun beğendiği mesajlar Fenerbahçe'ye geri döneceği şeklinde yorumlandı.

Josef de Souza 2015-16 sezonunda 'dan 8 milyon Euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de 136 maçta forma giyip 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.

Brezilyalı futbolcu 2018-19 sezonunda ise takımı Al Ahli'ye 12 milyon Euro bedelle gönderilmişti. (Hürriyet)

  1. 13.06.2020
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