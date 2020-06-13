Josef de Souza'dan flaş hamle! Geri mi dönüyor?
Yeni sezonda yepyeni bir oyuncu grubu kuracak olan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Şampiyon bir kadro kurmak için temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler için eski yıldızı Josef de Souza'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Josef de Souza, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından Twitter hesabından "Game over" mesajını paylaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar bu mesaja "Fenerbahçe'ye geri dön, Gustavo - Josef hayali kuralım" şeklinde yorumlar yaptı. Brezilyalı futbolcunun beğendiği mesajlar Fenerbahçe'ye geri döneceği şeklinde yorumlandı.
Josef de Souza 2015-16 sezonunda Sao Paulo'dan 8 milyon Euro bedelle geldiği Fenerbahçe'de 136 maçta forma giyip 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.
Brezilyalı futbolcu 2018-19 sezonunda ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye 12 milyon Euro bedelle gönderilmişti. (Hürriyet)
- 13.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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