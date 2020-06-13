Fenerbahçe'nin 8 maçlığına takımın başına getirdiği Teknik Direktör Tahir Karapınar, ilk maçında son dakikalarda gelen gollerle galibiyetle başladı. Çok zorlu bir 90 dakika oynadıklarının altını çizen Karapınar, "4 gündür buradayım ama sanki 4 yıldır buradaymışım gibi. Ekip beni hemen kabul etti, tecrübelerimden de yararlandı. Maç önü 10 kişi kalırsak, öne geçersek diye planları yapmıştık, iyi uyguladık" ifadelerini kullandı.



TAKIM HAZIR

Futbolcularının iyi hazırlandığını vurgulayan Tahir Karapınar, geri dönüp kazandıklarını belirtti. Tecrübeli hoca, "takımımız çok iyi hazırlanmış tabii ama her hikaye istediğiniz gibi gitmiyor, 12. dakikada 10 kişi kaldık, geriye düştük ama geri dönüp kazandık. Bu galibiyete katkısı olan teknik ekibimiz ve kondisyonerlerimizdir. Vedat Muriç planlarımızda yoktu ama onu da kullanmak zorunda kaldık" diye konuştu.



EMRE BÜYÜK KARAKTER

Tahir Karapınar, sonradan girdiği oyunda galibiyette büyük katkısı olan Emre Belözoğlu'nu da övdü. Karapınar, "Emre büyük bir karakter, bu yaşta girip katkı vermesi Türk futbolunda ne kadar büyük bir futbolcu ve karakter olduğu kanıtlanıyor" dedi.