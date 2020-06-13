Eduardo'nun transferi için yönetim tarih verdi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için 10 numara pozisyonunda görev vermeyi planladığı Carlos Eduardo'da önemli bir gelişme yaşandı. Arabistan basını, yıldız futbolcu ile ilgili yazdığı haberde, oyuncunun geleceğinin şekilleneceği tarihi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralardında yer alan Eduardo için Arap basınında önemli bir haber yayınlandı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Hilal yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu düğmeye bastı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...
Al Hilal kulüp yönetimine yakın bir kaynak, Suudi gazetesi Al Jazeera'ya verdiği röportajda kulüp yönetiminin şu anda Eduardo'nu geleceğine dair son kararı vermek için bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Öte yandan Al Hilal yönetimi, bu hafta Eduardo'nun takımda kalması ya da gitmesi yönünde kararını oyuncuya bildirecek.
Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken 14 gol attı ve 1 asist üretti.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 17:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eduardo'nun transferi için yönetim tarih verdi! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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