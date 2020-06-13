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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Eduardo'nun transferi için yönetim tarih verdi! Fenerbahçe...

Eduardo'nun transferi için yönetim tarih verdi! ...

Eduardo'nun transferi için yönetim tarih verdi! Fenerbahçe...

'nin gelecek sezon için 10 numara pozisyonunda görev vermeyi planladığı 'da önemli bir gelişme yaşandı. Arabistan basını, yıldız futbolcu ile ilgili yazdığı haberde, oyuncunun geleceğinin şekilleneceği tarihi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin listesinin üst sıralardında yer alan Eduardo için Arap basınında önemli bir haber yayınlandı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Hilal yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu düğmeye bastı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...
Al Hilal kulüp yönetimine yakın bir kaynak, Suudi gazetesi Al Jazeera'ya verdiği röportajda kulüp yönetiminin şu anda Eduardo'nu geleceğine dair son kararı vermek için bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öte yandan Al Hilal yönetimi, bu hafta Eduardo'nun takımda kalması ya da gitmesi yönünde kararını oyuncuya bildirecek.

, bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken 14 gol attı ve 1 asist üretti.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 17:23
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