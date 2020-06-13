Eduardo'nun transferi için yönetim tarih verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralardında yer alan Eduardo için Arap basınında önemli bir haber yayınlandı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Hilal yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu düğmeye bastı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA...

Al Hilal kulüp yönetimine yakın bir kaynak, Suudi gazetesi Al Jazeera'ya verdiği röportajda kulüp yönetiminin şu anda Eduardo'nu geleceğine dair son kararı vermek için bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öte yandan Al Hilal yönetimi, bu hafta Eduardo'nun takımda kalması ya da gitmesi yönünde kararını oyuncuya bildirecek.

Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken 14 gol attı ve 1 asist üretti.