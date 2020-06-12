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12 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI

Futbolseverlerin heyecanla beklediği , bu akşam oynanan maçlarla büyük bir heyecana sahne oluyor. Sezona iyi başlayan ancak istikrarsız performansı nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan , sahasında küme düşme hattından kurtulmayı amaçlayan Hes Kablo 'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada sahasında 'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...






İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç.

KAYSERİSPOR: Lung, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin Acar, Kravets, Zoran Kvrzic, Mesanovic, Djedje, Rienstra, Mensah, Sapunaru, Diego Angelo.



FENERBAHÇE-HES KABLO KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk ettiği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Bilindiği gibi sezon ortasında teknik direktör ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde takımın başına 'ı getirmişti. Karapınar ilk sınavını Kayserispor karşısında veriyor.

48. RANDEVU
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde bu akşam 48. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DA 22. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Kayserispor, 'da 22. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 22:26
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