Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig, bu akşam oynanan maçlarla büyük bir heyecana sahne oluyor. Sezona iyi başlayan ancak istikrarsız performansı nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, sahasında küme düşme hattından kurtulmayı amaçlayan Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç.
KAYSERİSPOR: Lung, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin Acar, Kravets, Zoran Kvrzic, Mesanovic, Djedje, Rienstra, Mensah, Sapunaru, Diego Angelo.
FENERBAHÇE-HES KABLO KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk ettiği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Bilindiği gibi sezon ortasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde takımın başına Tahir Karapınar'ı getirmişti. Karapınar ilk sınavını Kayserispor karşısında veriyor.
48. RANDEVU
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde bu akşam 48. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
İSTANBUL'DA 22. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi.
Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 22:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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