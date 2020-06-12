Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor | İlk 11'ler

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de futbola ara verilmişti. 26. hafta sonunda askıya alınan Süper Lig bu akşam geri dönüyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri de Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği mücadele. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Bilindiği gibi sezon ortasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde takımın başına Tahir Karapınar'ı getirmişti. Karapınar ilk sınavını Kayserispor karşısında verecek.



MURIQI YEDEK BEKLİYOR!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk edeceği maçta Kosovalı golcü Vedat Muriqi yedek kulübesinde yer alıyor.



İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç.



KAYSERİSPOR: Lung, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin Acar, Kravets, Zoran Kvrzic, Mesanovic, Djedje, Rienstra, Mensah, Sapunaru, Diego Angelo.

FENERBAHÇE-HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

48. RANDEVU

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde bu akşam 48. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DA 22. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

KAYSERİSPOR 21 OYUNCUYLA GELDİ

Kayseri temsilcisinin Fenerbahçe maçı kafilesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı, yöneticiler Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın, İsa Gün ve teknik heyet ile futbolcular Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets, İsmail Çipe, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Mert Kula, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Enver Cenk, Emre Demir, Oğuzhan Çapar, Hakan Arıkan olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALMAYACAK

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi. Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aranın ardından salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde seyircisiz oynanacak maçlarda taraftarlar için özel bir tribün hazırlandı. Bu akşam oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçıyla sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak karşılaşmalar için taraftarların binlerce kartoneti tribünlerde yer alacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra salgın döneminde görevlerini fedakarca yerine getirdikleri sırada hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları da tribünde bulunacak.