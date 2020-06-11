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11 Haziran 2020, Perşembe
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Şili'li Isla ile yollar ayrıldı

Şili'li Isla ile yollar ayrıldı

, Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. 2017-18 geldiği sarı-lacivertli takımla üç sezonda toplam 68 lig maçına çıkan Şili'li sağ bek, ayrıca kupaları ve 11 de maçında oynadı.

, Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. 2017-18 geldiği sarı-lacivertli takımla üç sezonda toplam 68 lig maçına çıkan Şili'li sağ bek, ayrıca kupaları ve 11 de maçında oynadı. 31 yaşındaki Isla, kart cezaları nedeniyle 5 maçta forma giyemedi.
  1. 11.6.2020
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