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11 Haziran 2020, Perşembe
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‘Sezon sonu bakacağız’

‘Sezon sonu bakacağız’

gelecek sezona yepyeni bir başlayacak. için adı geçen 'un menajeri görüşmeleri doğruladı.

gelecek sezona yepyeni bir başlayacak. için adı geçen 'un menajeri görüşmeleri doğruladı. Vargas, Nemzeti Sport'a verdiği demeçte; "İlgi var. Tüm teklifleri dinliyoruz. Herhangi biriyle anlaşmış değiliz. Rebrov Ferencvaros'ta iyi vakit geçiriyor. Sezon sonunda duruma bakacağız" dedi.
  1. 11.6.2020
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