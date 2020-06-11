Katar'dan flaş iddia! Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde
Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e kancayı taktı. Katar basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler Hırvat golcü için kiralama teklifinde bulundu.
Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Al Duhail'de mutsuz olan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'e kancayı taktı.
"MAAŞININ 2 MİLYON EUROSUNU ÖDERİZ"
Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu. Flaş transfer girişimini, Katar'dan Al Kass Sport da duyurdu.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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