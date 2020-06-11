Katar'dan flaş iddia! Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Katar'dan flaş iddia! Süper Lig devi Mandzukic'in peşinde!

'dan flaş iddia! Mandzukic'in peşinde

Katar'dan flaş iddia! Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde

Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş yapmak isteyen , 'de mutsuz olan 34 yaşındaki 'e kancayı taktı. basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler Hırvat golcü için kiralama teklifinde bulundu.

Transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelmesine rağmen bir de flaş yapmak isteyen , 'de mutsuz olan 34 yaşındaki 'e kancayı taktı.

"MAAŞININ 2 MİLYON EUROSUNU ÖDERİZ"

Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu. Flaş transfer girişimini, 'dan Al Kass Sport da duyurdu.

  1. 11.6.2020
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