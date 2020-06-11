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11 Haziran 2020, Perşembe
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İlgilenmiyoruz

İlgilenmiyoruz

ile görüştüğü iddialarını yalanlayan için 'dan da açıklama geldi. , 'teki takımından ayrılmaya hazırlanan Honduraslı oyuncuyla ilgisinin olmadığını duyurdu.

ile görüştüğü iddialarını yalanlayan için 'dan da açıklama geldi. , 'teki takımından ayrılmaya hazırlanan Honduraslı oyuncuyla ilgisinin olmadığını duyurdu. Daha önce Rangers ve Celtic'in Ellis ile ilgilendiği iddia edilirken, bu iddialar da doğrulanmamıştı.
  1. 11.6.2020
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