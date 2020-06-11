Fenerbahçe'ye transferde iki İspanyol rakip! Kruse...
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Alman futbolcu Max Kruse'nin yerine düşünülen Brezilyalı Eduardo'da, sarı-lacivertli takıma iki rakibin çıktığı bildirildi.
Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Alman orta saha oyuncusu Max Kruse ile yollarını ayırması gündeme gelen Fenerbahçe'de 10 numara arayışı sürüyor...
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında, Al Hilal ile sözleşmesi bitecek olan Carlos Eduardo yer alıyordu. Ancak Brezilyalı yıldızın taliplerinin artması yönetimin canını sıktı.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden Real Betis ve Getafe de Carlos Eduardo'ya teklif hazırlığında.
30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine Desportivo Brasil'de başladı. Sırasıyla Sao Bento, Ituano, Fluminense, Estoril, Porto, Nice ve Al Hilal formaları giyen deneyimli isim, bu sezon çıktığı 25 maçta 14 gol atarken 1 de asist yaptı.
- 11.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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