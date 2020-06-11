Fenerbahçe'ye transferde iki İspanyol rakip! Kruse... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye transferde iki İspanyol rakip! Kruse...

'ye transferde iki İspanyol rakip! Kruse...

Fenerbahçe'ye transferde iki İspanyol rakip! Kruse...

'de takımdan ayrılması gündemde olan Alman futbolcu 'nin yerine düşünülen Brezilyalı Eduardo'da, sarı-lacivertli takıma iki rakibin çıktığı bildirildi.

Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Alman orta saha oyuncusu ile yollarını ayırması gündeme gelen 'de 10 numara arayışı sürüyor...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında, ile sözleşmesi bitecek olan yer alıyordu. Ancak Brezilyalı yıldızın taliplerinin artması yönetimin canını sıktı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden ve Getafe de Carlos Eduardo'ya teklif hazırlığında.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine Desportivo Brasil'de başladı. Sırasıyla Sao Bento, Ituano, Fluminense, Estoril, Porto, Nice ve Al Hilal formaları giyen deneyimli isim, bu sezon çıktığı 25 maçta 14 gol atarken 1 de asist yaptı.


  1. 11.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye transferde iki İspanyol rakip! Kruse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA