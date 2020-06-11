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11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Tahir Karapınar fırtınası! "Bahane yok çok çalışın"

'de fırtınası! "Bahane yok çok çalışın"

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar fırtınası! "Bahane yok çok çalışın"

'nin yeni hocası , daha ilk günden dizginleri ele aldı. Yarınki Kayserispor maçı öncesi takıma ilk konuşmasını yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Bizden beklenti düşük olsa da armanın yükü fazla” dedi. Gençlerle de özel olarak ilgilenen Karapınar, "Kimin ne kadar oynadığı değil ne yaptığı önemli. Kolaya kaçmayın, çok çalışın" uyarısı yaptı.

'nin sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği hoca , kalan 8 maç için işi sıkı tutmaya başladı. Takımın başında daha dün ikinci idmanına çıkan 53 yaşındaki teknik adamın çalışma öncesi kısa bir toplantı ile isteklerini oyunculara ilettiği belirtildi. "Şu an kimsenin bu takımdan bir beklentisi olmasa da taşıdığımız arma nedeniyle sorumluluğumuz fazla" diyerek söze başlayan Karapınar, "Göreve 8 maç için gelmiş olsam da üzerimde ağır bir sorumluluğum var. Bu sizin için de geçerli ve kalan süreyi birlikte omuz omuza geçirelim" dedi.

GENÇLER İÇİN RAPOR VERECEK
Ayrıca "Kolaya kaçmayın, çok çalışın, kendinize iyi bakıp kitap okuyun bahanelerin ardına sığınmayın. Ne kadar oynadığı değil, sahada ne yaptığın önemlidir. Elinizden geleni yapın" tavsiyelerinde bulunan Karapınar'ın antrenman bitiminde ise genç oyuncularla yakından ilgilendiği belirtildi. Öte yandan asıl görevi alt yapı koordinatörlüğü olan sarı-lacivertli çalıştırıcının sezon sonunda A takımda kalacak ve yükselecek genç oyuncular hakkında yönetime rapor sunacağı ifade edildi.

'KÖPRÜ OLACAK'
Yönetici Selahattin Baki, Tahir Karapınar'la ilgili, "Önümüzdeki sezondan itibaren A Takım ile altyapı arasında önemli bir görev üstlenecek. Arada köprü görevi görecek" dedi. Baki ayrıca "Camia teknik direktör beklentisinde. Sezon sonunda açıklamayı yapacağız" diye konuştu.

  1. 11.6.2020
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