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11 Haziran 2020, Perşembe
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'ye hazır! ...

Fenerbahçe Kayseri'ye hazır! Vedat Muriqi...

, 'in 27. haftasında Cuma günü sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan 'nin de takımla çalışması yüzleri güldürdü. Kosovalı yıldızın zorlu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

'de 27. haftanın açılış maçında Cuma günü 'u konuk edecek olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Takımımız, 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 27. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçemiz, tesislerimizde kampa girdi.

VEDAT MURIQI MÜJDESİ!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son antrenmanlarda yer almayan 'in, son idmanda takımla çalışması yüzleri güldürdü. Kosovalı forvetin karşısında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 21:55
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