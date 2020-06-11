Fenerbahçe Kayseri'ye hazır! Vedat Muriqi...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Vedat Muriqi'nin de takımla çalışması yüzleri güldürdü. Kosovalı yıldızın zorlu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.
Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında 12 Haziran Cuma günü Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımız, 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 27. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçemiz, tesislerimizde kampa girdi.
VEDAT MURIQI MÜJDESİ!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son antrenmanlarda yer almayan Vedat Muriqi'in, son idmanda takımla çalışması yüzleri güldürdü. Kosovalı forvetin Kayseri karşısında forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.
- 11.06.2020
- Güncelleme: 11.06.2020 21:55
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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