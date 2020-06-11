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11 Haziran 2020, Perşembe
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Çok güzel bir insandır

Çok güzel bir insandır

Kaptan , yeni hocaları ‘Tahir Baba’ için övgü dolu ifadeler kullanıp, "Tahir hoca çok büyük işler yapacak. Herkes onu sevip sayar, tabii ki ben de öyle. Çok bilgili, birikimli biridir." dedi.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı , yeni teknik direktör 'a güven oyu verdi. Tecrübeli futbolcu, 'Baba' lakaplı hocanın, gelecekte kulüp için büyük işler yapacağını dile getirdi. 39 yaşındaki futbolcu, "Kendisi çok güzel bir insandır. Tahir ağabey ile olan dostluğumuz çok eski değil, 3-4 yıldır tanıyorum. Tahir hoca, çok büyük işler yapacak. Biz de elimizden geldiğince ona yardım etmeye çalışacağız. Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir hocayı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir hocamı çok sever ve sayarım. Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Dereağzı'nda çok güzel işler yapacaktır" dedi. Belözoğlu ayrıca "Pro Lisans ihtiyacımız sebebiyle gelecek sezon yapmayı düşündüğümüz hamleyi bu sezona çektik" diye konuştu.
  1. 11.6.2020
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