Fenerbahçe'nin yeni hocası en son 2 sene önce çalışmıştı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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'nin yeni hocası en son 2 sene önce çalışmıştı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası en son 2 sene önce çalışmıştı!

102 gündür hocası olmayan 'nin başına 2 yıldır hiçbir takımda görev yapmayan, 'de sadece yardımc ı hocalık yapmış eski Altaylı getirildi... Karapınar'ın lig bitince altyapı koordinatörü olacağı açıklandı. F.Bahçe taraftarı isyan bayrağı açtı. "Koç'un vizyonu" tartışmaya açıldı... İşte detaylar...

'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında olacak. Takımın başına olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe tercihini Karapınar'dan yana kullandı. Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'ın ise kulüpteki görevine son verildi.

SEZON SONU ALTYAPININ BAŞINA
akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için. "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.

2 YILDIR FUTBOLDAN UZAK BİRİ!
Karapınar'ın hoca olması taraftarların tepkisine neden oldu. Karapınar'ın son olarak 2017-18 yılında 'da yardımcı hocalık görevi yaptığı ve ciddi bir başarısının olmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI!
Başkan Koç ve yönetimi adeta topa tutan taraftarların çoğunluğu, sanal alemi adeta bombaladı… "Vizyon vizyon diyen 'un vizyonu Tahir Karapınar mı" yorumları yapıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2004-2005 antrenör
2005-2006 Altay Altyapı koordinatörü
2007-2008 Altay Yardımcı antrenör
2009 Altay Teknik direktör
2011-2012 G.Antep Yardımcı antrenör
2013-2014 Manisaspor Yardımcı antrenör
2017-2018 Konyaspor Yardımcı antrenör
2020 F.Bahçe Geçici teknik direktör

(Takvim)

  1. 10.06.2020
  2. Güncelleme: 10.06.2020 07:50
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