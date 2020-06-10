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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'den hamlesi!

Fenerbahçe'den Levent Mercan hamlesi!

Transferde genç isimlere ağırlık veren 'nin yeni hedefinin 'de oynayan gurbetçi orta saha olduğu belirtildi. 2000 doğumlu olan ve 1.76 boyundaki Levent, 'nın U20 'nda da 2 kez görev yaptı.

Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan, 'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de ekibi ile anlaşan 'de genç oyuncu transferine yönelik çalışmalar sürüyor...

Sarı-lacivertli takımın yeni hedefinin 04'ün gurbetçi orta sahası olduğu belirtildi.



2000 doğumlu on numara için çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, Bundesliga'da 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti.

  1. 10.6.2020
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