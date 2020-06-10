Fenerbahçe'den Levent Mercan hamlesi!
Transferde genç isimlere ağırlık veren Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Schalke'de oynayan gurbetçi orta saha Levent Mercan olduğu belirtildi. 2000 doğumlu olan ve 1.76 boyundaki Levent, Almanya'nın U20 Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı.
Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan, Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de İzmir ekibi ile anlaşan Fenerbahçe'de genç oyuncu transferine yönelik çalışmalar sürüyor...
Sarı-lacivertli takımın yeni hedefinin Schalke 04'ün gurbetçi orta sahası Levent Mercan olduğu belirtildi.
2000 doğumlu on numara için çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor. Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, Bundesliga'da 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti.
- 10.6.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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