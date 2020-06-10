Fenerbahçe Tahir Karapınar'a emanet

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken son 8 hafta takımı idare edecek isim belli oldu. Sarı- lacivertli ekip, ligde kalan 8 maç ile Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya Tahir Karapınar ile çıkacak. Yönetim, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen 53 yaşındaki Karapınar'ın 2019-20 sezonunun kalan bölümünde A takımın teknik heyeti (Marco Aurelio, Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel) ile birlikte kulübede olacağını açıkladı.

HEDEF KUPA+AVRUPA BiLETi

Tahir Karapınar sezonun tamamlanmasının ardından ise altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacak. Kanarya, Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktörsüz çıktığı ligdeki Denizlispor ve Konyaspor maçlarından sadece 1 puan çıkarabilmişti. Sarı-lacivertli takımın önünde ligde kalan 8 haftanın yanı sıra Avrupa Ligi'ne katılım için büyük önem arz eden Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşması (ilk maç 1-2) bulunuyor.



6 Mart 2018'den beri antrenörlük yapmayan Tahir Karapınar bu dönemde İzmir Gazetesi'nde spor yazıları yazdı. Karapınar'ın aylık 20 bin TL kazanacağı ileri sürüldü.

KARAPINAR KİMDİR?

Profesyonel olarak 1985-2003 arası Tirespor, Altay, Manisaspor, Muğlaspor ve Göztepe'de futbol oynayan Tahir Karapınar ilk antrenörlük deneyimini 2004'te Altay'da yaşadı. 2009'da ocakağustos arası Altay'da teknik direktörlük yapan Karapınar, Gaziantep ve Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Son olarak 2017- 18'de Konyaspor'da Mehmet Özdilek'in yardımcılığını üstlendi. Lakabı 'Baba' olan Karapınar'ın kariyerinde TFF Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğunun yanısıra Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu da var.



DAYAT GİTTİ!

Tahir Karapınar'ın göreve gelişiyle birlikte altyapı organizasyonunda da değişikliğe gidildi. Yönetimin, altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayırdığı iddia edildi. Dayat'ı eski sportif direktör Damien Comolli göreve getirmişti.

KENDİSİNİ HEP GELİŞTİRDİ

MİNİ YORUM- REHA KAPSAL

Altay'da beraber futbol oynadığımız, takım arkadaşımdır Tahir Karapınar. Aynı zamanda Altay'ı Süper Lig'e çıkardığımda da oyuncum ve takım kaptanıydı. Çok iyi bir insandır. Son derece karakterli, teknik adamlık ve antrenörlük yaptığı ekiplerde her zaman futbolun içinde kalmaya çalışan ve kendisini sürekli geliştiren birisi. Hem Tahir Karapınar çin hem de Fenerbahçe camiası için hayırlı uğurlu olsun. Ona duyulan güveni boşa çıkarmayacağını düşünüyorum.



