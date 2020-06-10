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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Tahir hocaya emanet! İşte bu sezonki hedef

'a emanet

Fenerbahçe Tahir Karapınar'a emanet

Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı ’ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağı açıklandı. teknik ekibi kalan maçlarda ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor.

'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken son 8 hafta takımı idare edecek isim belli oldu. Sarı- lacivertli ekip, ligde kalan 8 maç ile Ziraat 'nda sahaya ile çıkacak. Yönetim, akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen 53 yaşındaki Karapınar'ın 2019-20 sezonunun kalan bölümünde A takımın teknik heyeti (Marco Aurelio, Zeki Murat Göle ve ) ile birlikte kulübede olacağını açıkladı.

HEDEF KUPA+AVRUPA BiLETi
Tahir Karapınar sezonun tamamlanmasının ardından ise altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacak. Kanarya, 'ın istifasının ardından teknik direktörsüz çıktığı ligdeki Denizlispor ve maçlarından sadece 1 puan çıkarabilmişti. Sarı-lacivertli takımın önünde ligde kalan 8 haftanın yanı sıra Avrupa Ligi'ne katılım için büyük önem arz eden Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşması (ilk maç 1-2) bulunuyor.

6 Mart 2018'den beri antrenörlük yapmayan Tahir Karapınar bu dönemde İzmir Gazetesi'nde spor yazıları yazdı. Karapınar'ın aylık 20 bin TL kazanacağı ileri sürüldü.

KARAPINAR KİMDİR?
Profesyonel olarak 1985-2003 arası Tirespor, Altay, Manisaspor, Muğlaspor ve Göztepe'de futbol oynayan Tahir Karapınar ilk antrenörlük deneyimini 2004'te Altay'da yaşadı. 2009'da ocakağustos arası Altay'da teknik direktörlük yapan Karapınar, Gaziantep ve Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Son olarak 2017- 18'de Konyaspor'da 'in yardımcılığını üstlendi. Lakabı 'Baba' olan Karapınar'ın kariyerinde TFF Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğunun yanısıra Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu da var.

DAYAT GİTTİ!
Tahir Karapınar'ın göreve gelişiyle birlikte altyapı organizasyonunda da değişikliğe gidildi. Yönetimin, altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayırdığı iddia edildi. Dayat'ı eski sportif direktör Damien Comolli göreve getirmişti.

KENDİSİNİ HEP GELİŞTİRDİ
MİNİ YORUM- REHA KAPSAL
Altay'da beraber futbol oynadığımız, takım arkadaşımdır Tahir Karapınar. Aynı zamanda Altay'ı 'e çıkardığımda da oyuncum ve takım kaptanıydı. Çok iyi bir insandır. Son derece karakterli, teknik adamlık ve antrenörlük yaptığı ekiplerde her zaman futbolun içinde kalmaya çalışan ve kendisini sürekli geliştiren birisi. Hem Tahir Karapınar çin hem de Fenerbahçe camiası için hayırlı uğurlu olsun. Ona duyulan güveni boşa çıkarmayacağını düşünüyorum.


  1. 10.6.2020
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