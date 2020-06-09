Son dakika: Fenerbahçe Serdar Dayat ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe'de son dakika ayrılık haberi... TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat, sarı lacivertlilerle yollarını ayırdı.
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 15:20
- Manchester United'ın efsanelerinden Tony Dunne hayatını kaybetti!
- Son dakika: Fenerbahçe o ismi resmen duyurdu! Tahir Karapınar...
- 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! "Önceliğim..."
- ÖSYM 2020 DGS sınav başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi DGS başvuru
- Emre Bol: Galatasaray Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaştıysa ligin seyrine şaibe karışmıştır
- F.Bahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! "O isim gelirse kimse şaşırmasın"
- "Fenerbahçe'nin bu sezon tek hedefi Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek"
- Volkan Demir: Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar
- Flaş Vedat Muriqi sözleri! "O teklif gelmezse Fenerbahçe satmaz"
- Fenerbahçe'nin kötü gün dostları! 2 yıldız 'Feda' dedi ve...
- Fatih Terim'den şampiyonluk reçetesi! Ayrılık, transfer, görüşme...
- Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip
- Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe Serdar Dayat ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.