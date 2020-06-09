Son dakika: Fenerbahçe Serdar Dayat ile yollarını ayırdı | Serdar Dayat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! O isim...

Son dakika: ile yollarını ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe Serdar Dayat ile yollarını ayırdı

'de son dakika ayrılık haberi... Spor'un aktardığı bilgilere göre Altyapı Sorumlusu , sarı lacivertlilerle yollarını ayırdı.

DETAYLAR BİRAZDAN...
  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 15:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fenerbahçe Serdar Dayat ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA