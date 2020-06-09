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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Giuliano'dan Aykut Kocaman sorusuna cevap!

Giuliano'dan sorusuna cevap!

Giuliano'dan Aykut Kocaman sorusuna cevap!

'nin eski yıldızı Giuliano'dan açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Brezilyalı yıldız, ''Aykut Kocaman harika bir öğretmen ve harika bir insan'' dedi.

Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Giuliano, twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

2017 - 2018 yılları arasında forması giyen Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli bir taraftarın " hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Harika bir öğretmen ve harika bir insan" cevabını verdi.

Brezilyalı bir futbolseverin "Kariyerindeki en un unutulmaz an neydi?" sorusunu da yanıtlayan Giuliano, "Sadece birini söyleyemem çünkü birkaç tane var. Oynadığım tüm kulüplerin kariyerimde kayda değer hatıraları var. Onlara büyük bir sevgim var." dedi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki en güzel golü olarak ise 2017/18 sezonunda deplasmanında attığı golü gösterdi.

  1. 09.06.2020
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