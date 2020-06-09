Giuliano'dan Aykut Kocaman sorusuna cevap!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano'dan Aykut Kocaman açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Brezilyalı yıldız, ''Aykut Kocaman harika bir öğretmen ve harika bir insan'' dedi.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Giuliano, twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.
2017 - 2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli bir taraftarın "Aykut Kocaman hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Harika bir öğretmen ve harika bir insan" cevabını verdi.
Brezilyalı bir futbolseverin "Kariyerindeki en un unutulmaz an neydi?" sorusunu da yanıtlayan Giuliano, "Sadece birini söyleyemem çünkü birkaç tane var. Oynadığım tüm kulüplerin kariyerimde kayda değer hatıraları var. Onlara büyük bir sevgim var." dedi.
30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki en güzel golü olarak ise 2017/18 sezonunda Antalya deplasmanında attığı golü gösterdi.
- 09.06.2020
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