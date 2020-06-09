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09 Haziran 2020, Salı
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'ye yeşil ışık yaktı!

Andre Schürrle Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!

'nin gündeminde yer alan , sarı-lacivertli takıma transferine kesin gözüyle bakılan 'den bilgi aldı. Kanarya'nın ilgisinden memnun olan Alman yıldızın ’ye sıcak baktığı ve teklif beklediği dile getirildi.

İlk kez FOTOMAÇ'ın ortaya çıkardığı haberin yankıları devam ediyor. 'un geçen sezon 'ya kiraladığı 29 yaşındaki yıldız ismin ile hakkında konuştuğu öğrenildi. 'da mutsuz olan ve S. Moskova ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Schürrle'nin, 'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

'YENİ BAŞLANGIÇ' GÖZÜYLE BAKIYOR!
Fenerbahçe'ye gelme ihtimaline "Yeni bir başlangıç" gözüyle baktığı dile getirildi. 2013'te 13 milyon euro'ya 'ye, oradan 32 milyon euro'ya Wolfsburg'a, daha sonra 30 milyon euro'ya Dortmund'a giden Schürrle'nin, sarı-lacivertli ekipteki eski takım arkadaşı Max Kruse'den de Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

  1. 9.6.2020
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