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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’a ilk golü atarsak bize yeter

Trabzon’a ilk golü atarsak bize yeter

Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak kaptan 'nun aklı fikri ile oynanacak Ziraat yarı final rövanş maçında.

Gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak kaptan 'nun aklı fikri ile oynanacak Ziraat yarı final rövanş maçında. 16 Haziran'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyle ilgili arkadaşlarıyla bir toplantı yapan kaptan Emre, "Ligdeki maçı tabi ki önemli ama Trabzonspor ve Türkiye Kupası camiamız için daha büyük önem taşıyor. İlk maçı 2-1 kaybettik. Ama rövanşta canımızı dişimize takıp mücadele etmemiz gerek. Erken bulacağımız bir gol avantajı bizim lehimize çevirir" dedi. Emre, sezon sonu futbolu bırakacak olmasına rağmen idmanlarda sanki devam edecekmiş gibi çok sıkı çalışmayı sürdürüyor.
  1. 8.6.2020
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