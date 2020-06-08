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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar'ın yeni görev yeri sağ bek olacak

'ın yeni görev yeri sağ bek olacak

Nabil Dirar'ın yeni görev yeri sağ bek olacak

Bu sezon 'ın sakatlanmasıyla 16 maçta sol bekte oynayan, 2 maçta sağ bek, 2 maçta da orta sahanın sağında görev alan ve adeta takımın jokeri olan yeniden sağ beke geçiyor.

Bu sezon 'ın sakatlanmasıyla 16 maçta sol bekte oynayan, 2 maçta sağ bek, 2 maçta da orta sahanın sağında görev alan ve adeta takımın jokeri olan yeniden sağ beke geçiyor. Isla'nın kulüple bağlarını koparmasının ardından teknik heyetin, Dirar'ı ligin kalan kısmında sağ bekte kullanmaya karar verdiği öğrenildi.
  1. 8.6.2020
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